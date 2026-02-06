Zeitungen der Fastnacht: Das steckt hinter den Kinzigtäler Narrenblättern

Spott, Anekdoten und viel Lokalkolorit: Mit den Narrenblättern halten die Zünfte ihren Mitbürgern genüsslich den Spiegel vor. Sie werden dieser Tage wieder verteilt.
Sie sind die Zeitungen der Fastnacht und werden jedes Jahr sehnsüchtig erwartet: In den Narrenblättern des Kinzigtals werden genüsslich Missgeschicke der Bürger ausgebreitet, Historisches erklärt, Anekdoten erzählt und lustige Zeichnungen veröffentlicht. Auch in diesem Jahr sind die Narren – die meisten am heutigen Samstag – wieder unterwegs, um die Werke unter die Leute zu bringen. Aber die Narrenblätter verbreiten nicht nur Freude. Sie blicken meistens auch auf eine jahrzehntelange Tradition zurück – manche sind schon 100 Jahre alt.