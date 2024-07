Beim Schulprojekt „ZiSch – Zeitung in der Schule“ war die Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen besonders erfolgreich.

Die Schüler aus St. Georgen hatten im Rahmen des Zeitungsprojekts zahlreiche Artikel verfasst und dazu passende Bilder fotografiert. Sie haben sich als Leitthema die Baustellen in St. Georgen herausgesucht und verschiedene Bauvorhaben beleuchtet.

Seit vielen Jahren bieten der Schwarzwälder Bote und die Sparkasse Schwarzwald-Baar gemeinsam das Zeitungsprojekt für Schulen an. Mehr als 800 Schüler im Schwarzwald-Baar-Kreis aus 42 Schulklassen beteiligten sich in diesem Jahr an ZiSch und LeseSpaß.

Jetzt kamen Michael Pohl, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse, und Marcel Dorer, stellvertretender Kreisredaktionsleiter beim Schwarzwälder Boten, um die erfolgreichen Schüler auszuzeichnen.

Insgesamt wurden drei Preise im Gesamtwert von 800 Euro für die Klassenkasse der Klasse 9a verliehen.