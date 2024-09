Zeitumstellung 2024: Eselsbrücken zu Sommerzeit und Winterzeit

1 Sommerzeit und Winterzeit. Foto: ZGS/IMAGO/Christian Ohde

Wann ist die Zeitumstellung? Und wird die Uhr dann vor- oder zurückgestellt? Für viele ist und bleibt es eine verwirrende Angelegenheit, aber praktische Merksprüche und Eselsbrücken können uns darüber hinweg helfen.









Wann endet die Sommerzeit in Deutschland 2024? Spätestens am 27. Oktober ist es in diesem Jahr vorbei mit den letzten Sommergefühlen, denn die Sommerzeit endet jeweils am letzten Sonntag im Monat Oktober um 3 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) mit einer Zeitumstellung zur Winterzeit. „An diesem Tag werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Bei dieser doppelt erscheinenden Stunde wird die erste Stunde als 2A und die zweite Stunde als 2B bezeichnet“, so die Physikalisch-Technische Bundesanstalt.