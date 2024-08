Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August, verwandeln sich die Wiesenflächen rund um den Wasserturm in Dobel laut Ankündigung wieder in eine faszinierende Zeitreise ins Mittelalter.

Das 11. Dobler Spectaculum verspricht auch in diesem Jahr ein Erlebnis für Groß und Klein. Der mittelalterliche Markt beginnt am 16. August um 17 Uhr mit einem festlichen Umzug der Gruppen und dem traditionellen Fassanstich. Am Samstag öffnet das Spektakel um 12 Uhr seine Pforten und am Sonntag lädt ein besinnlicher Lagergottesdienst bereits ab 11 Uhr die Besucher auf das Gelände ein.

Lesen Sie auch

Für sechs Euro Eintritt können Besucher an allen drei Tagen in die Welt des Mittelalters eintauchen. Kinder unter Schwertmaß (1,50 Meter) bekommen freien Eintritt. Die Veranstaltung ist bekannt für das große mittelalterliche Lager, mitreißende Unterhaltung und die authentische Darstellung des mittelalterlichen Lebens. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Vielzahl an Attraktionen:

Mittelalterlicher Markt Ein bunter Markt lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Handwerker, Händler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Waren und bieten Mitmachaktionen an. Neben Keramik, Lederwaren, Seifen und Schmuck, können auch Gewandungen und Felle entdeckt werden.

Rahmenprogramm Musiker, Gaukler und beeindruckende Schwertkämpfe sorgen für Unterhaltung und versetzen die Besucher in die Zeit von Rittern und Burgen. Zum Einbruch der Dunkelheit sorgt am Freitag und Samstag eine Feuershow für eine magische Atmosphäre.

Kulinarisches Ein vielfältiges Angebot an mittelalterlichen Speisen und Getränken lässt keine kulinarischen Wünsche offen. Neben Flammkuchen, Rahmfleck und Flammlachs werden Schokofrüchte und andere Leckereien geboten.

Lagergruppen Ein großes Lager mit Gruppen aus verschiedenen Epochen des Mittelalters lädt zum Staunen und Lernen ein.

Kinder Das Dobler Spectaculum bietet auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die jüngsten Besucher. Ob bei spannenden Geschichten mit der Märchenerzählerin, bei aktiven Angeboten wie dem Kinderbogenschießen, oder Vorführungen des traditionellen Handwerks – auch die jüngsten Besucher können das Mittelalter in Dobel erleben.

Besuchern wird wieder jede Menge geboten. Foto: Kurverwaltung Dobel

„Das Dobler Spectaculum bietet eine einzigartige Gelegenheit, Geschichte hautnah zu erleben und in eine längst vergangene Zeit einzutauchen“, heißt es weiter.

Das Dobler Spectaculum findet nun bereits zum elften Mal jährlich in Dobel statt und hat sich zu einem der beliebtesten Mittelalterfeste in der Region entwickelt. „Mit einem bunten Programm, authentischen Darstellungen und einer liebevollen Organisation“ zieht es jedes Jahr zahlreiche Besucher an.