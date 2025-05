Zeitreise in Villingendorf

1 Am Sonntag lädt Villingendorf zur Floß-Einweihung ein. Foto: Türk Ein originalgetreues Floß, Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und ein Fest am Neckar: Villingendorf lässt seine Flößertradition neu aufleben.







Villingendorf war einst ein Flößerdorf. Ein Floß soll an diese Zeit erinnern. Am Sonntag lädt die Gemeinde Villingendorf zu einem Ausflug in die Vergangenheit.