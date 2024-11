1 Beim Oktoberfest hat Diana Lange (Zweite von links) mit ihren Freundinnen die „Oide Wiesn“ besucht. Foto: Lange

„Living History“ ist das Hobby von Diana Lange aus Rottweil. In ihrer Freizeit reist sie in andere Zeiten.









Link kopiert



Diana Lange ist Bibliothekarin und arbeitet in der Stadtbücherei. Bücher sind ihre große Leidenschaft. Aber nicht nur das. In ihrer Freizeit geht sie einem ganz besonderen Hobby nach: Living History – gelebte Geschichte. In historischer Kleidung ist die 46-Jährige dann bei Festivals, Veranstaltungen, der Oide Wiesn in München oder bei „gewandet flanieren“ anzutreffen.