So handhaben die Fraktionen die Suche nach einem neuen Ortenauer Landrat

1 Landrat Frank Scherer (Mitte) hatte bereits im Januar angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Nun geht es um seine Nachfolge im Amt. Foto: Landratsamt

Der Kreistag wird am 24. September einen neuen Landrat wählen: Nun steht auch der formale Zeitplan für die Suche nach einem neuen Verwaltungschef fest.









Neben der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni steht dem Ortenaukreis 2024 eine weitere Wahl ins Haus: Die Amtszeit von Frank Scherer als Landrat endet am 31. Oktober – er tritt nicht mehr an.