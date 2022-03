Was wird wann wo in Sulz umgesetzt?

2 Hier, am Stadteingang in Sulz aus Richtung Oberndorf kommend, soll ein Kreisverkehr entstehen. Foto: Cools

Was wird wann wo gebaut? Darüber gibt der Terminplan der Hoch- und Tiefbauverwaltung Aufschluss. Verbindlich ist dieser zwar nicht, jedoch gibt er einen guten Überblick darüber, wann die geplanten Projekte abgeschlossen sein werden.















Sulz - Eines der größten Projekte in diesem Jahr im Bereich Hochbau ist die Erweiterung und energetische Sanierung der Mehrzweckhalle in Fischingen (rund 1,7 Millionen 2022, weitere rund 1,7 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen 2023). Dort soll es Ende Juli zur Vergabe kommen. Aktuell ist die Werkplanung im Gange. Voraussichtlicher Start der Ausführung ist laut Terminplan Ende August beziehungsweise Anfang September. Vollzogen werden die Maßnahmen erst 2023 sein.

Insgesamt rund 1,6 Millionen Euro, 425 000 Euro davon 2022, der Rest als Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024, sind für die Fassadensanierung des Wasserschlosses Glatt vorgesehen. Aktuell ist die Stadt noch in der Planungsphase. Die Vergabe ist Anfang Juli vorgesehen, der Start der Maßnahmen in der zweiten August-Woche. Auch hier werden die Maßnahmen erst im Laufe von 2023 abgeschlossen sein.

Sanierungen in der Realschule

Von August bis September umgesetzt werden soll auch die Heizungserneuerung (Wärmetauscher) im Feuerwehrhaus Kastell plus Brandschutzmaßnahmen (35 000 Euro). Mitte bis Ende April will die Stadt den Trennvorhang in der Stadionhalle erneuern (33 000 Euro). Die Teilsanierung der Glasfassade der Lina-Hähnle-Realschule ist für die zweite und dritte Juni-Woche anberaumt (49 000 Euro). 185 000 Euro fließen in die Erneuerung des Biologiesaals in der Lina-Hähnle-Realschule. Ende März sollen die Arbeiten vergeben werden. Startschuss für die Umsetzung ist Ende Juli. Nach den Sommerferien, in der zweiten Septemberwoche, sollen die Schüler dann schon im modernisierten Raum lernen können.

Im Kindergarten Sigmarswangen will man 2022 derweil wegen des Modergeruchs nachjustieren beziehungsweise -sanieren. Ende Mai soll die Vergabe stattfinden, die Umsetzung, bei der mit rund 35 000 Euro gerechnet wird, Mitte August beginnen und zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Besonders mit dem Tiefbauprogramm hat die Stadtverwaltung alle Hände voll zu tun. Da wäre etwa die Gestaltung der Dorfmitte Dürrenmettstetten für mehr als eine halbe Million Euro. Die Vergabe wurde jüngst im Gemeinderat beschlossen. Anfang April wird mit der Ausführung gestartet. Mitte September soll alles fertig sein.

Sportgelände in Renfrizhausen

Beinahe parallel beginnen auch die Arbeiten für die Erschließung des Sport- und Freizeitgeländes in Renfrizhausen. Dort soll die chaotische Parkplatzsituation geregelt und für mehr Ordnung und Sicherheit gesorgt werden. Die Vergabe ist für 28. März vorgesehen, der Baustart für Mitte April. In der zweiten Oktoberwoche hofft man, mit den Arbeiten fertig zu sein. Die Kosten liegen bei rund 700 000 Euro, wovon der Großteil 2022 anfällt.

Mit 120 000 Euro schlägt die Sanierung der Asphaltdeckschicht in der Rottweiler Straße zu Buche. Mitte März will man die Maßnahme vergeben, Anfang Mai mit der Sanierung beginnen. Diese wird voraussichtlich rund drei Monate dauern.

In Glatt ist derweil der Bau des Glattstegs als Fuß- und Radwegbrücke geplant. Etwas mehr als 400 000 Euro soll dieser kosten. Bei einer Vergabe Ende Mai hofft die Stadtverwaltung auf einen Baustart Anfang Juli. Die Fertigstellung ist auf Ende Oktober terminiert.

Für 30 000 Euro und von Anfang April bis Ende Juli soll der Wassergraben entlang der K 5505 saniert werden. Zudem sind einige Maßnahmen aktuell in Planung, darunter eine Hochwasserschutzmaßnahme am Mühlbach, die voraussichtlich im Juli vorgestellt werden soll, die Sanierung der Löwenbrücke in der Brucktorstraße und eine Hangsicherung in der Goethestraße.

Kreisverkehr am Stadteingang

Eine große Maßnahme ist auch der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung L 424/L 409 für rund 400 000 Euro. Kürzere Wartezeiten und eine bessere Verkehrslenkung sollen damit erreicht werden. Die Vergabe der Arbeiten ist Anfang Juli vorgesehen, die Umsetzung von Anfang August bis Mitte Oktober.

Anfang Juni startet laut Terminplan die Erschließung der Hartensteinstraße Nord, die Ende September abgeschlossen sein soll. Rund 400 000 Euro fallen dafür an. Auf der Agenda steht noch die Umgestaltung der Eingangsbereiche des neuen und alten Friedhofs im Zuge des Kanalanschlusses der Bergfelder Straße. Etwas mehr als 200 000 Euro werden dafür kalkuliert. Das Projekt soll Mitte Mai vorgestellt werden und könnte ab Mitte Oktober umgesetzt werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergeben wurden die Leistungen für die Erschließung des Gewerbegebiets West II in Bergfelden. Vier Firmen hatten ein Angebot abgegeben. Die Firma Lupold Straßen- und Tiefbau erhielt mit einer Summe von rund 440 500 Euro den Zuschlag. Die Ausführung wird Anfang Mai starten und voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein.

Im InPark A81 geht es weiter

Mitten in der Planung steckt man bei Abschnitt C für das Interkommunale Gewerbegebiet. Der Plan zur weiteren Erschließung könnte Ende Oktober im Gremium vorgestellt werden. Maßnahmen zur dezentralen Abwasserbeseitigung in der Bergfelder Stadtstraße sind ebenfalls in Planung und sollen Mitte Mai vorgestellt werden. Die Vergabe ist für Ende September vorgesehen, die Umsetzung von Mitte Oktober bis Ende Dezember 2022. Rund 122 000 Euro sind dafür laut Plan einkalkuliert.

Kanalsanierungen und Berechnungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung stehen in Hopfau an. Die Sanierungsarbeiten sollen Mitte Mai im Gremium vorgestellt werden, schlagen mit ein wenig mehr als 160 000 Euro zu Buche und sollen laut Terminplan ab der zweiten Oktoberwoche umgesetzt werden. Ergänzt wird der Plan durch weitere kleine Maßnahmen. Das Sulzer Stadtbauamt hat 2022 also alle Hände voll zu tun.