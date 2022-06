2 Der Rettungshubschrauber ist am Dienstagabend auf dem Aichhalder Alter gelandet und von dort wieder gestartet. Foto: Wegner

Gleichzeitig zwei medizinische Notfälle hat es am Dienstag gegen 19 Uhr in Aichhalden gegeben.















Aichhalden - Zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und der Rettungshubschrauber waren am Dienstagabend zeitgleich in Aichhalden im Einsatz. Während Notarzt und Rettungsdienst in der Hauptstraße im Bereich eines Gasthauses tätig waren – und der Rettungswagen anschließend mit Sondersignal wieder den Ort verließ, wurde ein zweiter Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Der in Villingen-Schwenningen stationierte Hubschrauber, der auch schon am Nachmittag auf dem Schramberger Bernecksportplatz im Einsatz war, war in Aichhalden im Bereich Alter auf einem Verbindungsweg gelandet.