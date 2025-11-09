Mit Performative Male ist ein Typ Mann gemeint, der sich besonders feministisch gibt. Was hat es mit diesem angeblichen Phänomen des Jahres auf sich?
Berlin - Wären alle Kerle wie er, denkt der sogenannte performative Mann angeblich, dann wäre die Welt geschlechtergerecht und eine bessere. Wenn Frauen über Sexismus reden und über ihre Angst vor übergriffigen Männern im Alltag, dann fühlt er sich selbstverständlich nicht angesprochen. Schließlich ist er, der aufgeklärte Frauenversteher, der personifizierte Feminismus.