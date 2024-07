„Zeitenwende“ im Freilichtmuseum: Das passiert, wenn in Stein Legionäre und Steampunk aufeinander treffen

5 Ehegatte, nimm dich in Acht: Am Sonntag konnten die Besucher viele die Ausstattung der römischen Legionen auch selbst einmal in die Hand nehmen. Foto: Kapitel-Stietzel

Bei den „Zeitenwende Entdeckertagen“ gab es am Sonntag im Römischen Freilichtmuseums Stein nicht nur Einblicke in die Welt des Römischen Reiches: Eine große Zahl an Steampunk-Fans war ebenfalls vor Ort und brachte beeindruckende Gerätschaften mit.









Ein Römischer Centurio und Dampfmaschinen-Zeitreisende treffen in der Gegenwart aufeinander: Was im ersten Moment nach dem Plot aus einem Groschenroman klingt, konnte man so am vergangenen Sonntag im Römischen Freilichtmuseum erleben. Denn auf dem Gelände der Villa rustica bei Stein wurden die „Zeitenwende Entdeckertage“ abgehalten, bei denen man nicht nur auf einen hochrangigen Vertreter der römischen Legionen, einen Gladiator oder Handwerker treffen konnte, sondern auch kostümierte Steampunk-Fans mit allerlei beeindruckenden Dampf-mechanischen Utensilien. Zudem gab es neben Ständen mit Spanferkel, Spirituosen und Met auch die Möglichkeit, sich handwerklich auszuprobieren und etwa selbst einen Schmiedehammer zu schwingen.