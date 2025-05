Zeit-Geschichte(n) in Schonach: Legendäre Diskothek wird reanimiert

1 Sie und weitere Helfer packen tatkräftig mit an, damit der legendäre Waldpeter als „Waldpeterle“ im Haus des Gastes erstrahlen kann (von links): Clemens Hettich, Lothar Hettich, Silvia Hettich, Jürgen Herr, Gerhard Schmidt und Alfred Ruf. Foto: Christel Börsig-Kienzler Für die Veranstaltung „Zeit-Geschichte(n) – Ausstellung – Impressionen – Events“ in Schonach baut das Team eine kleine Nachbildung des legendären Schönwälder Waldpeters auf.







Es ist nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Im Haus des Gastes in der Schonacher Ortsmitte tut sich einiges. Es wuselt im und vor dem Gebäude immer wieder an umtriebig werkelnden Frauen und Männern. Sie legen an vielen Stellen Hand an. Mal alleine, mal im Team. Es wird gesägt, gehämmert, geschraubt, gestrichen, zwischendurch auch mal ein kurzes Schwätzchen gehalten und gelacht. Dann geht es gleich wieder weiter.