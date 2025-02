Zeit für etwas Neues in Lahr: Ein Nein zum Surfpark wäre töricht

Die Stimmzettel sind da Briefwahl ist jetzt in Lahr möglich

Alle Lahrer, die eine Briefwahl beantragt haben, erhalten in den nächsten Tagen ihre Unterlagen mit Wahlschein, Stimmzettel und den benötigten Umschlägen. Das hat die Stadt im Hinblick auf die Bundestagswahl am 23. Februar mitgeteilt. Bis zum 21. Februar sei die Briefwahl auch in der Bürgerbüro-Außenstelle in der Mehrzweckhalle möglich.