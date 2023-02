1 Die Kappeler Kita St. Cyprian und Justina wurde 2021 aufgrund von fahrlässiger Brandstiftung beschädigt. 2023 wird für 400 000 Euro das vom Feuer in Mitleidenschaft gezogene Dach repariert. Foto: Decoux

Aufgrund gestiegener Personal- und Energiekosten weist der Kappel-Grafenhausener Haushaltsplan 2023 ein Minus von gut 640 000 Euro auf. Die Gemeinde muss ihre Rücklagen angreifen – und ihre künftigen Investitionen prüfen und priorisieren.















Kappel-Grafenhausen - Den Haushaltsberatungen am Samstag schickte Bürgermeister Jochen Paleit voraus, dass er nicht wisse, wie lange "in unruhigen Zeiten" der Lebensstandard noch zu halten sein werde. Sorge mache ihm, dass von Bund und Land den Gemeinden "immer mehr draufgesattelt" werde. Das gelte insbesondere bei Kindertagesstätten und hinsichtlich der kommenden schulischen Ganztagsbetreuung: "Wie sollen wir das als kleine Kommune schaffen?", fragte Paleit. Um schuldenfrei zu bleiben, müsse Kappel-Grafenhausen seine Rücklagen angreifen. Bei den Investitionen müsse man prüfen, welche großen Vorhaben wirklich wichtig sind und zuerst bewältigt werden müssen: "Die Zeit der Wunschzettel ist vorbei", erklärte Paleit.

Personalausgaben steigen um eine hallbe Million Euro

Rechnungsamtsleiter Hans- Peter Zeller schickte voraus, dass speziell die Personal-Mehrkosten bei Schulen und Kitas, aber auch der Verwaltung zu einem entsprechend abzudeckenden Defizit von mittlerweile 2,15 Millionen Euro führen – einer halben Million mehr als noch im Vorjahr. Das liegt auch darin begründet, dass frühere Personalausfälle in der Rathausverwaltung behoben sind und nun nicht mehr für unfreiwilliges Sparen sorgen.

Die nächste große Sorge bereiten die deutlich gestiegenem Kosten für Elektrizität und Wärme: Diese werden sich dieses Jahr mit erwarteten Mehrkosten verdoppeln. Anschließend arbeitete sich der Gemeinderat durch die größten Ausgabebrocken der fünf Teilhaushalte.

Beim »Verwaltungsmanagement" ist der größte Investitionsposten ein Ersatz-Allradfahrzeug. Der Multi-Traktor wird 188 .000 Euro kosten. Bauhofleiter Patrik Sutterer begründete dessen Notwendigkeit auch mit künftigen Einsparungen bei bisherigen teuren Reparaturen des alten Fahrzeugs und Einsatzausfällen. Clemens Sedler (CDU) beantragte dennoch, diese Anschaffung auf das nächste Jahr zu verschieben, zugunsten der sanierungsbedürftigen Taubergießenschule. Doch es bleibt mit neun Ja- und vier Neinstimmen beim Fendt-Fahrzeug.

Beim Teilhaushalt »Sicherheit und Ordnung« gab es keinen Gesprächsbedarf. Für diesen sind insgesamt 375 .000 Euro Ausgaben eingeplant. Größter Planungsbrocken ist dabei ein Starkregenrisikomangement mit 46 000 Euro, für das es jedoch 11.000 Euro Zuschüsse gibt, sodass der Gemeinde nur 35 .000 Euro verbleiben. Weitere 40 000 Euro werden für zwei Katastrophenschutz-Sirenenanlagen zur Verfügung gestellt. umfasst nahezu 2,9 Millionen Euro bei 1,3 Millionen Finanzmittelbedarf. Für die Ferdinand-Ruska-Schule steht dabei noch ein Zuschuss für den Mensa-Anbau von knapp 1,5 Millionen Euro aus. Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans an der interkommunalen Orschweierer Förderschule stehen anteilig knapp 50 000 Euro an. Die katholische Kita St. Cyprian und Justina bekommt nach einem Brandschaden nun ein neues Dach für 400. 000 Euro. Die gemeindeeigene Kita Taubergießen erhält ein Sonnenschutzsegel für 10 000 Euro. Sedler brachte nochmals die energetische Sanierungsnotwendigkeit der Taubergießenschule ins Spiel, unterstützt von Rebecca Wild (FW). Der Bürgermeister sagte zu, nach einem diesbezüglich angesetzten Konzeptgespräch weiter zu planen. Diese Bestandsaufnahme wollte Marius Bührle (FW) aber vor den Sommerferien erledigt sehen und Christian Anselm (CDU) regte an, wenigstens mal mit dem marodem Dach oder Fenstern anzufangen. Zwar wurde Sedlers Antrag auf energetische Sanierung der Taubergießenschule erst einmal mit vier Ja- und neun Neinstimmen abgelehnt. Doch als Kompromiss sind jetzt 10 000 Euro neu für die Planung der Schulentwicklung eingestellt.

Im Teilhaushalt »Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft« finden sich neben diversen Extra-Vereinszuschüssen vor allem Beschaffungen für die beiden Gemeindehallen. Der größte Posten ist mit je 35 000 Euro pro Halle eine neue Lichtanlage samt Steuerung. Quasi handstreichartig errang Wild bei nur einer Gegenstimme die breite Mehrheit für die zusätzliche Ersetzung von zahlreichen maroden Hallenstühlen. Und zwar so, dass alle noch intakten möglichst in einer und die neuen in der anderen Halle aufgestellt werden. Auch erste 10 000 Euro für fällige Duschkabinen-Sanierungen sind jetzt auf Anregung von Wild neu im Plan.

Bei »Planen, Bauen, Natur und Umwelt« gibt es einen besonderen Finanzbedarf von knapp 1,5 Millionen Euro. Darunter ist ganz oben eine Böschungs- und Straßensanierung "Am Kanal" mit 325 .000 Euro. Weitere Großposten: sind der Brückenneubau am Mühlenrain für 200 .000 Euro und die Neuanlage Rasengrabfeldern mit je 80 000 Euro auf den Friedhöfen in Kappel und Grafenhausen. Immerhin: Weitere zahlreiche sanierungsbedürftige Brücken seien, so die technische Bauamtsleiterin Lena Klingner auf Rückfrage, nicht dringend zu reparieren: "Das können wir schieben."

Keine neuen Schulden

Der Kappel-Grafenhausener Ergebnishaushalt ist knapp 13,4 Millionen Euro schwer. Die bisherigen Gemeinde-Rücklagen werden deshalb von rund 2,3 auf dieses Jahr knapp 1,7 Millionen Euro schrumpfen. Er wird ein Minus von 640 .250 Euro aufweisen. Im Finanzhaushalt entsteht unter dem Strich ein Saldo von 676 .000 Euro. Neue Schulden werden keine aufgenommen.