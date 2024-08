Rottenburg freut sich über die Einführung der Zeigmal-App. Seit diesem Sommer können Einheimische und Urlaubsgäste 20 Kleinstädte in Baden-Württemberg mit der Zeigmal-App ganz neu entdecken.

Wie der städtische Eigenbetrieb Wirtschaft Tourismus Gastronomie (WTG) berichtet, ermöglicht die kostenlose App einen digitalen und interaktiven Stadtrundgang, der mit Audio, Bild, Text und Augmented Reality einen Blick auf die Kleinstädte bietet.

„Die Kooperation der 20 Kleinstadtperlen mit der Zeigmal-App verbindet das Beste, was Deutschlands Süden zu bieten hat: gelebte Traditionen und wegweisenden Erfindungsgeist. Die historischen Ortskerne der schönen Kleinstädte lassen sich darin dank innovativer Technik auf neuartige Weise erkunden“, heißt es in der Pressemitteilung. Alle „Kleinstadtperlen“ würden sich durch pittoreske Altstädte sowie individuell geführte Geschäfte und Gastronomie auszeichnen.

Augmented-Reality-Stationen

Zu den Besonderheiten der App gehören Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Erlebnismöglichkeiten sowie diverse interaktive Elemente. Neben Audiodateien lokaler Guides ermöglichen vor allem die Augmented-Reality-Stationen einen spielerischen Zugang: Wer sein Smartphone vor bestimmte Gebäude hält, findet in der App historische Aufnahmen des Standorts und kann so in die Geschichte der Stadt eintauchen.

Die Zeigmal-App gibt es kostenlos in den gängigen App-Stores. Sie kann ohne Registrierung genutzt werden. Mehr Informationen zu allen 20 Kleinstadtperlen in Baden-Württemberg gibt es auf dieser Internetseite.