1 OB Christian Ruf und Bürgermeisterin Ines Gaehn haben schon mal auf der Bank Platz genommen haben. Aber auch (hinten von links) Renate Weiler, Birgit Harder, Emily Fuchs, Karin Weise, Barbara Böcker, Maren Hagel von der Polizei, Daniela Traunbauer-Lueg, Christiane Lakeit und Dorothee Golm freuen sich, dass das Projekt realisiert werden konnte. Foto: Siegmeier Eine „Rote Bank“ setzt in Rottweil jetzt ein klares Zeichen gegen Gewalt. Das steckt dahinter.







Sie ist nicht nur ein echter Hingucker in ihrer knalligen roten Farbe, sondern regt zum Nachdenken und zur Kommunikation an: die rote Bank, die seit kurzem beim Kapuziner steht. „Kein Platz für Gewalt“ prangt hier in großen weißen Lettern an der Rückenlehne.