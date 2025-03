Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Freudenstadts OB für Einsatz von elektronischer Fußfessel

1 Ester Kiessling (links), Außenstellen-Leiterin Birgit Bihler und Oberbürgermeister Adrian Sonder am Stand des Weißen Rings in Freudenstadt Foto: Internationaler Bund/Gsell

Die Außenstelle Freudenstadt des Weißen Rings und OB Adrian Sonder haben ein weiteres Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.









Adrian Sonder half am Infostand von Birgit Bihler, Leiterin der Außenstelle, und Esther Kiessling mit, um das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Denn, so heißt es weiter in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, auch in Stadt und Kreis Freudenstadt gibt es jährlich eine dreistellige Zahl von Fällen von häuslicher Gewalt. Die Täter kommen aus allen Bevölkerungs- und Bildungsschichten.