Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

1 Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine – europaweit sollen heute um 12 Uhr die Kirchenglocken läuten. Foto: imago images/H.Tschanz-Hofmann

„Europa brennt“ – die Vereinigung der europäischen Dombaumeister hat dazu aufgerufen, am heutigen Donnerstag um 12 Uhr die Kirchenglocken läuten zu lassen.















Um 12 Uhr sollen am heutigen Donnerstag europaweit die Kirchenglocken läuten. Sieben Minuten lang – „jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges“. Vergangenen Donnerstag hatte Russland die Ukraine überfallen. Der Aufruf, den mehrere deutsche Landeskirchen veröffentlicht haben, kommt von der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister.

„Wir, die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas von Norwegen bis Malta und von Spanien bis in die Ukraine, möchten zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen“, heißt es in dem europaweiten Aufruf. Die Aktion soll ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet sein und zugleich der Trauer um die Toten.