1 Martina Lanz-Strasburger (von rechts) mit Ehemann Wolfgang Strasburger, Freundin Christel Frietsch, Dorothee Eisenlohr und Mitarbeitern der Stadt bei der Baumpflanzaktion Foto: Stadt Schramberg Ein Tulpenbaum bereichert ab sofort den Park der Zeiten. Gestiftet hat diesen Martina Lanz-Strasburger.







Strasburger ist in Schramberg aufgewachsen und wohnt heute in Frankfurt. Mit dem Baum erinnert sie an ihre Eltern und Großeltern, die eng mit der Stadt verbunden waren.