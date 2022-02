2 OB Jürgen Roth winkt aus dem Rathaus heraus mit dem Stadtschlüssel – aber dabei bleibt es in diesem Jahr. Es gibt keine Schlüsselübergabe. Foto: Heinig

Ein närrisches Platzkonzert als Zeichen der Hoffnung in schwieriger Zeit – so will die Zuggesellschaft Villingen ihre einzige offizielle Veranstaltung während der Fasnet 2022 verstanden wissen. Daher sprach sich der Vorstand am Tag des Kriegsausbruches in der Ukraine gegen eine Absage des Konzertes aus.















VS-Villingen - Anselm Säger und Dominik Schaaf, der Zunftmeister der Historischen Narrozunft und der Generalfeldmarschall der Katzenmusik, werden die beiden Ausgaben des Konzertes am Sonntag auf dem Münsterplatz moderieren. Als Mitglieder des Zuggesellschaft-Vorstandes und als "Fastnachter mit Kopf und Herz" (Schaaf) verteidigen sie die Entscheidung, wohl wissend, dass man es damit "nicht jedem Recht machen wird". Sie sind aber davon überzeugt, dass die Veranstaltung als Lichtblick nach so lange vermisster Gemeinsamkeit dazu beitragen kann, unkontrolliertes Feiern in geordnete Bahnen zu lenken.

Beliebte Melodien der Villinger Fastnacht

Am als sonnig vorausgesagten Sonntag werden um 14 und noch einmal um 16 Uhr die beiden großen Villinger Musikvereine, die Stadtmusik und die Stadtharmonie jeweils mit ihren Großen und den Jugendorchestern vor dem Rathaus aufspielen. Den Anfang macht natürlich der Narromarsch, gefolgt vom Schunkelwalzer der Katzen und fast allen närrischen Melodien, die die Villinger Fasnet bisher hervorbrachte. Die Moderation wird vom Rathausbalkon herab erfolgen.

Jeweils 1000 Zuschauer

Jeweils 1000 Zuhörer dürfen pro Konzert auf den abgesperrten Münsterplatz. Der Einlass erfolgt jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, danach werden die Gäste gebeten, den Platz zügig zu verlassen. An den Eingängen Kanzleigasse, Obere Straße, Josefsgasse und Rietstraße auf Höhe von Schmuck Grießhaber lassen sich Ordner den 3G-Nachweis zeigen und sie zählen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes muss ebenfalls sein. Gerne gesehen wäre, sagt Säger, wenn Konzertbesucher als Zeichen der Solidarität für die veranstaltenden Vereine für fünf Euro ein Fastnachtsabzeichen – anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Katzenmusik in diesem Jahr mit dem Kopf des Katers – erstehen, um die Kosten zu decken.

Rund 160 teilnehmende Musiker

Leicht gemacht hat sich der sechsköpfige Vorstand der Zuggesellschaft – neben OB Jürgen Roth, Anselm Säger und Dominik Schaaf, noch Meik Gildner (Hexen), Günther Reichenberger (Glonki) und Daniele Menella (kleine Vereine) – die Entscheidung für ein Platzkonzert nicht. Nach den Corona-Lockerungen des Landes auf die hohen Tage hin, stampften sie ein Konzept nach der Idee von Dominik Schaaf innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden in der Hoffnung, dieses auch genehmigt zu bekommen. Das gelang. Den rund 160 teilnehmenden Musikern, die aufgrund der Pandemie seit zwei Jahren kein Instrument mehr in Händen hielten, blieb wenig Probezeit, "aber alle freuen sich darauf", weiß Dominik Schaaf.

Ukraine-Krise: Digital konferiert und nicht abgesagt

Dann spitzte sich die Lage in der Ukraine zu. Am Donnerstag konferierte man auf digitalem Wege daher noch einmal. Dass den Menschen das Feiern derzeit gut tue, habe das bunte Treiben in der Stadt am "Schmotzigen" gezeigt, sagt Anselm Säger. Das wurde auch am Kneipenfasnetabend in der Zehntscheuer und dem Hexenstüble mit nur kleinem Live-Publikum deutlich. Diesen Abend noch einmal miterleben können alle, die sich am Samstagabend ab 19 Uhr über www.kneipen-fasnet.de online einwählen. Grundsätzlich ist das Zuschauen kostenlos, aber auch hier "darf" man sich für fünf Euro ein Ticket bei Wein-Riegger, Getränke Zschoche, in der Buchhaltestelle, bei Wäsche Schilling und in Morys Hofbuchhandlung besorgen.

Keine Schlüsselübergabe

Eine offizielle Schlüsselübergabe vom Rathauschef an die Narren in Villingen wird es in diesem Jahr bekanntlich nicht geben. Quasi im Vorbeigehen wurde der Rathausschlüssel Zunftmeister Anselm Säger und Generalfeldmarschall Dominik Schaaf am Freitagvormittag von Oberbürgermeister Jürgen Roth trotzdem angeboten – bei einem Pressefototermin winkte das Stadtoberhaupt mit einem der symbolischen Schlüssel und konstatierte: "Ihr wollt ihn nicht? Okay!" Säger und Schaaf aber erkannten in Roth Händen den "Generalschlüssel" der Stadt, der sowohl in Villingen als auch in Schwenningen bei vielen offiziellen Übergaben zur Hand genommen wird. Da die beiden am Sonntag Zugang zum Rathaus erhalten, um auf dem Rathausbalkon das Platzkonzert der Zuggesellschaft zu moderieren, werden sie Ausschau nach dem guten Stück halten. Und dann wäre eine "umgekehrte" Schlüsselübergabe denkbar: "Wir schließen den OB in seinem Büro ein, dann haben wir freie Bahn". Aber – psst! das bleibt ein Geheimnis.