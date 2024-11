Die „Wildcard“-Konzerte, welche der Verein Freiraum und die Zehntscheuer gemeinsam veranstalten, geben jungen, unbekannten Musiker eine Bühne. Seit der ersten Ausgabe im Frühjahr hat sich die Konzertreihe zu einer festen monatlichen Größe im Museum gemausert, entsprechend viele Besucher kamen zum Wildcard-Konzert im November – obwohl es kurzfristig eine Änderung gekommen ist.

Absage von „Backstage Penguin“

Ursprünglich war geplant, dass die Band „Backstage Penguin“ auftreten wird. Aus gesundheitlichen Gründen treten ersatzweise die „Stringkillers“ auf, die mit den Backstage Penguins in Ihab Sagr ein gemeinsames Bandmitglied haben. Das Trio aus Albstadt ordnet seine Musik in die Genres Pop, Punk und Emo an. Mit diesem unkonventionellen Ansatz feiern die „Stringkillers“ die Musik der 1990er- und der 2000er-Jahre. In der Zehntscheuer allerdings unplugged mit Gitarre und Cajon.

Die Sängerin Lizzi hatte an diesem Abend ihren ersten Auftritt. Mit ihrer beeindruckenden Stimme und ihrem charismatischen Auftreten überzeuge sie die Besucher.