Zehnte Baiersbronn Classic: Wolfach als kulinarischer Zwischenhalt

1 Als erster lief ein Lagonda, Baujahr 1934, in Wolfach ein. Foto: Buchta

130 Oldtimer der zehnten Baiersbronn Classic machten bei der „Mittleren Schwarzwaldrunde" am Samstag Halt in Wolfach und zogen bewundernde Blicke auf sich. Die Gefährte datierten dabei auf die Jahre 1934 und 1975.









Ein rollendes Automobilmuseum war am Samstag in Wolfach zu Gast: Die Jubiläums-Rallye der Baiersbronn Classic zum zehnjährigen Bestehen des OldtimerRennens. Es war nach „Rund um Baiersbronn“ am Donnerstag und der „Ortenau-Runde“ am Freitag die dritte Rundfahrt: Die „Mittlere Schwarzwaldrunde“ – vom Wetter her nur einigermaßen annehmbar: Etwas feucht und ziemlich kühl. 130 automobile Oldtimer des Baujahrs 1934 bis zu 1975 nahmen an der Runde teil, vom Vierzylinder, einem Fiat 1100 (1935) mit gerade mal 35 PS bis hin zu einem Achtzylinder, einem Ford Mustang (1969) mit 380 Pferdestärken.