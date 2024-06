Udo Lindenberg trifft Hermann Hesse in Hirsau?

1 Gerd Woreschke vor dem Bild „Ich komme“ Foto: Sabine Stadler

Jubiläumsausstellung: Gerd Woreschke zeigt mit „Vor und hinterm Horizont“ Adaptionen zu Udo Lindenberg, Hirsau und Hermann Hesse.









Bereits zum zehnten Mal in Folge stellt der in Calw lebende Künstler Gerd Woreschke im Klostercafé aus. Bei der Jubiläumsausstellung mit dem Titel „Vor und hinterm Horizont“ werden einige neuartige Adaptionen rund um Udo Lindenberg – der am 27. Juli als Jurymitglied beim Hermann Hesse Festival teilnimmt – gezeigt.