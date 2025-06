Auf Interesse aus der Bevölkerung stieß im Königsfelder Gemeinderat die zehnte Änderung des Flächennutzungsplans „Falkenmoos“ in Buchenberg. Hier geht es nicht nur um die Erweiterung eines Autohauses, sondern auch um eine geordnete Weiterentwicklung des gesamten Gebiets.

Anwohner Gunter Berberich verwies darauf, dass alle Versuche zum Hallenbau „im streng geschützten Außenbereich“ von Landratsamt und Regierungspräsidium abgelehnt wurden und fragte, warum es die Halle überhaupt braucht. Die Nachbarn seien nicht gegen die Betriebserweiterung, aber in angemessener Größe am baulichen Bestand.

Er überreichte Skizzen mit Alternativen auf dem Grundstück des Antragstellers, genug Abstand zur Stromtrasse und ohne Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen. Er erwarte vom Gemeinderat die objektive Prüfung der Betriebserweiterung auf dem eigenen Grundstück, so Berberich.

Man befinde sich ganz am Anfang des Verfahrens, werde alle vorgetragenen Aspekte und Skizzen berücksichtigen, so Bürgermeister Fritz Link. Die Gemeinde habe seit 2022 zehn Alternativen geprüft. Der jetzige Antrag beziehe sich schon auf einen Bau auf dem Grundstück des Antragstellers, zudem mit deutlich reduzierter Betriebserweiterung. Allerdings erforderten betriebliche Abläufe zwingend die Angliederung an den Bestandsbetrieb.

Gemeinderat leitet das Verfahren ein

Laut Michael Schröder vom Büro „Stadtlandschaften“ ist nicht nur die Hochspannungsleitung sondern auch die freie Zone zur Landstraße zu berücksichtigen. In der Halle sei nur die Lagerung von Fahrzeugen, keine weitere gewerbliche Nutzung oder Produktion möglich. Verboten werden sollen laut Link Beleuchtung oder Flaggen. Man könne klar festlegen, wie das Gebäude auszusehen habe, resümierte Sigrid Fiehn. Die Größe der Halle liege in gleichem Umfang wie ein Agrargebäude. „Hut ab vor einem Unternehmer, der sich so einschränken lässt“, meinte Dietmar Doser. „Ich würd’s nicht machen“.

Beruhigt, dass es darüber hinaus keine weitere Gewerbeentwicklung geben soll, zeigte sich Beate Meier. Die Gemeinde habe bei ihrer Finanzlage und der Abwägung der Interessen auch die Aufgabe, Gewerbe am Ort zu halten, mahnte Stefan Giesel. Beate Meier fragte nach dem Grund für die Größe der Fläche. Laut Link soll die gesamte vorhandene Wohnbebauung erfasst werden, um Konfliktsituationen mit Nachbarn und unterschiedliche Interessen ganzheitlich lösen zu können. Es gehe auch darum, Veränderungen der letzten Jahrzehnte in eine geordnete Entwicklung zu bringen und baurechtlich zu erfassen, erklärte er zur Meinung Berberichs, dass der Anlass für die Flächennutzungsplanänderung durch die vorgeschlagenen Standortalternativen entfalle.

Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Flächennutzungsplans zu und beschloss die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens „Falkenmoos“, das die zweimalige Beteiligung von Bevölkerung und Behörden beinhaltet.