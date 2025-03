Narrenherz, was willst du mehr? Sonne und Menschen strahlten um die Wette, die Straßen der historischen Innenstadt füllten sich mit ausgelassenen und friedlichen Narren von nah und fern und gemeinsam erlebte man einen perfekten Fasnet-Tag im Zähringer-Städtle.

Es ist diese besondere Stimmung vor historischer Kulisse, die ein ums andere Mal für Gänsehaut sorgt. Schon bevor zahlreiche Zünfte und Gruppen die Zehntausenden Zuschauer in einem dreistündigen Umzug begeisterten, feierten die Menschen gemeinsam auf der Straße, sorgten für ausgelassene Stimmung. Schon früh ergatterte man sich die besten Plätze und das bei fast schon frühlingshaften Temperaturen.

Drum herum sorgten viele Helfer von Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Diensten der Stadt für Sicherheit – und scheuten dabei keinerlei Mühe. Die Eingänge zur Umzugsstrecke wurden mithilfe von Bussen und weiteren Fahrzeugen gesichert. Einem großen Fest ohne beklemmendes Gefühl stand nichts mehr im Weg.

Große Zahl an Mäschgerle

Und so konnten es die Menschen kaum erwarten, als um 13.30 Uhr das Jugendblasorchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik endlich mit dem Narromarsch in die Stadt einlief. Die erwartungsvollen Blicke, die lächelnden Gesichter und die leuchtenden Augen machten zu den Klängen der Rollen eines deutlich: Wenn Narro, Butzesel, Wuescht und Co. die Stadt erobern, dann schlagen die Herzen der Narren höher.

Bei dem prächtigen Wetter verwunderte es nicht, dass die Mäschgerle in großer Zahl den Weg zum Umzug fanden. „Liebe Auswärtige – nein, die Narros laufen nicht im Kreis, das sind immer wieder andere“, konnte sich der Umzugssprecher in der Oberen Straße einen passenden Spruch nicht verkneifen.

Die besonderen Momente des Umzugs

Und es sind vielen besonderen Momente, die den großen Umzug der Zuggesellschaft am Dienstag zum Fasnets-Höhepunkt für viele Menschen macht. Gemeinsam hakt man sich beim Nachbarn ein und schunkelt zu den Klängen der Musikvereine – egal ob Bekannter oder Fremder. Da teilt man sich die Malzer, die nach den „Giezig giezig“-Rufen in die Schar der Zuschauer flogen.

Und wenn die Brezel beim ersten Wurf nicht den Weg durch das Fenster in ein privates Stüble schaffte, dann ist das gar kein Problem – Zuschauer helfen gerne und befördern das Gebäck mit einem gezielten Wurf zum eigentlichen Bestimmer. Kein Neid, keine Missgunst – nur großes Feiern. So muss Fasnet sein.

Nach dem Umzug geht das Feiern weiter

Was den Umzug am Dienstag so besonders macht: Die Vielfalt der Fasnet endet nicht an der Stadtmauer. Eine Selbstverständlichkeit ist es, dass beispielsweise die Schwenninger mit Hansel, Schantle und Moosmulle den närrischen Lindwurm bereichern. So durften dieses Jahr außerdem die Talbachhexen aus Marbach und die Epfelschittler aus Weilersbach als Gastvereine für Stimmung sorgen.

Und mit dem Ende des Umzugs ging das Feiern auf der Straße oder in den Stüble weiter – ein perfekter Tag der Villinger Fasnet.