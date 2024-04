Die aufwendigen Vorbereitungen haben sich für den Boule-Club Ettenheim (BCE) in jeder Hinsicht gelohnt, bilanziert dieser: „Auf bestens hergerichteten Plätzen waren alle Spieler und auch die Zuschauer waren mit der aufmerksamen Bewirtung und der Organisation mehr als zufrieden.“

Gestartet wurde am Samstagmorgen um 10 Uhr. Als gegen 20 Uhr – nach zehn Stunden Dauer – das Turnier beendet war, stand auch das sportlich perfekte Ergebnis für den Boule-Club Ettenheim fest: drei Spiele und drei Siege. So siegte der BCE 4:1 gegen BPV Freiburg, 3:2 gegen BC Lindenberg und 3:2 gegen LB Gutach. Damit steht die Regionalliga-Mannschaft des BCE auf dem dritten Platz punktgleich mit Tabellenführer BPV Freiburg.

Auch ansonsten gibt es für den Boule-Club gute Nachrichten: Wie bei der Mitgliederversammlung deutlich wurde: 20 neue Mitglieder sind 2023 in den Club eingetreten und das Nocturne-Turnier 2023 hatte eine Rekord-Beteiligung mit mehr als Mannschaften.

Nach den Berichten der einzelnen Abteilungen gab der Vorstand eine Ausschau auf die kommende Saison. Der BC-Ettenheim startete mit vier Mannschaften in den Ligabetrieb.

Zwei weitere Großveranstaltungen geplant

Dieses Jahr stehen noch zwei weitere Großveranstaltungen an: Das 11. Nocturne-Turnier unter dem Motto „Schwarzwälder Nacht“ wird am Mittwoch, 29. Mai (Abend vor Fronleichnam) mit Spielern aus der ganzen Region und dem Elsass ausgerichtet. Die Landes-Meisterschaft und Quali zur Deutschen Meisterschaft 55 plus mit circa 300 Spielern ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August.

Der Vorstand bemerkte auch die gute Kooperation mit den benachbarten Fußball- und Leichtathletik-Verein und der Stadt Ettenheim. Ohne diese wären auch solche Gross-Veranstaltungen nicht möglich, erklärt der Verein in einer Mitteilung.