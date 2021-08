1 Es sind weitere Personen positiv auf Corona getestet worden. Foto: Gollnow

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises registrierte übers Wochenende und am Montag 17 neue Corona-Infektionen.

Zollernalbkreis - Am Samstag waren es fünf Personen, die in Albstadt (1), Balingen (2), Dotternhausen (1) und Hechingen (1) leben, am Sonntag vier – sie wohnen in Balingen (1), Bitz (1), Burladingen (1) und Meßstetten (1) – sowie am Montag acht weitere Corona-Infektionen. Diese Personen leben in Albstadt (5), Burladingen (1) und Obernheim (2). Die Inzidenzzahl ist von 21,7 am Freitag und 24,3 am Sonntag inzwischen auf 26,9 am Montag gestiegen.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Zollernalbkreis ist auf 72 angewachsen. Insgesamt sind bisher 9380 Corona-Infektionen registriert worden, 9154 Personen gelten als genesen. Es gab bisher 154 Covid-19-Todesfälle. Im Zollern­alb-Klinikum werden derzeit zwei Patienten mit einer gesicherten Covid-19-Diagnose behandelt. Im Meßstettener Impfzentrum, von mobilen Impfteams und niedergelassenen Ärzten sind inzwischen 167 032 Personen mindestens einmal geimpft worden. 80 037 Menschen haben bereits die zweite Impfung erhalten.