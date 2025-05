So schnell war in Seelbach noch niemand: Streckenrekordhalter Simon Stützel nimmt am 27. Juni am Sonnwendlauf teil.

Für den 19. Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf am 27. Juni hat der erste Topläufer seinen Start angekündigt: Streckenrekordhalter Simon Stützel von der LG Region Karlsruhe begeisterte die 2022 bei seinem fulminanten Sieg und kommt nun erneut ins Schuttertal.

30 Minuten und 41 Sekunden – das Seelbacher Publikum staunte vor drei Jahren nicht schlecht, als Stützel in beeindruckender Manier den bis dato elf Jahre alten Streckenrekord von Mehdi Khelifi um drei Sekunden verbesserte, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt freut sich der 38-Jährige auf seine Rückkehr. „Die Stimmung in Seelbach während und nach dem Lauf war wirklich klasse, das hat damals richtig Spaß gemacht“, so Stützel, der in einer guten Form zum Sonnwendlauf 2025 anreist. Beim Halbmarathon in Heidelberg mit 380 Höhenmetern stellte der Topathlet in einer Zeit von einer Stunde, neun Minuten und 30 Sekunden einen neuen Streckenrekord auf. Stützel überlässt im Sinne einer guten Vorbereitung auf seinen zweiten Sonnwendlauf-Start nichts dem Zufall, schlägt sein Domizil im Baumhaus-Dörfle des Ferienparadieses Schwarzwälder Hof auf.

Lesen Sie auch

Mehr als 250 Voranmeldungen sind laut dem Veranstalter bereits eingegangen. Bis zum 22. Juni ist das Onlinemeldeportal unter www.sonnwendlauf-seelbach.de geöffnet.

Das Starterlimit im Hauptlauf über zehn Kilometer liegt bei 700 Teilnehmern, in der Staffel können maximal zwei mal x 100 Teilnehmer auf die Strecke gehen. Vor dem Hauptlauf geht es bei „Lauf los – der Sonnwendlauf-Charity Run“ für die gute Sache auf die drei Kilometer lange Strecke.