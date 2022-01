Was ist mit den ehemaligen Verkaufsgebäuden in Sulz und Umgebung passiert?

4 Leerstand in der Unteren Hauptstraße in Sulz Foto: Kopf

Die Schlecker-Pleite im Jahr 2012 war ein Schock für Mitarbeiter und viele Kunden. In den Arbeitslosenzahlen machte sich die Schließung zahlreicher Filialen deutlich bemerkbar. Auch in Sulz, Vöhringen und Dornhan gab es Märkte. Wie werden die Gebäude heute genutzt?















Sulz/Dornhan/Vöhringen - In der Sulzer Kernstadt gab es sogar zwei Filialen. Blickt man heute auf die Gebäude, haben sie aber nichts mehr gemeinsam. In der Freudenstädter Straße ist das Nagelstudio "Fußfit" von Tanja Roehse, das Gebäude in der Unteren Hauptstraße hingegen steht schon eine ganze Weile leer. Im Schaufenster ist zu lesen: "Geschäftsräume zu verkaufen/ zu vermieten". Zuletzt war der "Yildirim Market", ein türkisches Lebensmittelgeschäft, dort beheimatet. An der Tür prangt noch der Schriftzug, die Schließung erfolgte aber bereits im März 2015. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte die Tochter des Inhabers damals mitgeteilt, dass sich "der Betrieb nicht mehr rentiert". Die Schlecker-Filiale dort wurde bereits 2010 geschlossen.