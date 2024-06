1 Charly Ebel (Nationalpark), Umweltministerin Thekla Walker, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, stellvertretende Leiterin des Nationalparks Britta Böhr und Leiter Wolfgang Schlund (von links) Foto: Monika Schwarz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte mit Umweltministerin Thekla Walker den Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Nationalparks Schwarzwald im Nationalparkzentrum.









Kretschmann war bereits vor zehn Jahren dabei, als der Nationalpark am selben Ort, bei noch bescheideneren Wetterbedingungen, eröffnet wurde. Von den Kritikern des Projekts, die sich damals lautstark am Ruhestein positioniert hatten, war am Samstag keiner mehr zu sehen.