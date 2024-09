Zehn Jahre Nationalpark Schwarzwald: Landrat Rückert erinnert sich an seine schwierigste Rede

Landrat Rückert erinnert sich an seine schwierigste Rede

1 17. April 2013, Schwarzwaldhalle Baiersbronn: Bei der Vorstellung des Nationalpark-Gutachtens erwartet Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gastgeber Landrat Klaus Michael Rückert Protest. (Archiv-Foto) Foto: Fritsch

Klaus Michael Rückert hat sich vor der Gründung des Nationalparks Schwarzwald früh als Befürworter des Projekts positioniert. Dafür bekam der Freudenstädter Landrat viel Gegenwind von den Kritikern. Im Interview zum zehnjährigen Bestehen des Parks blickt er zurück – und auch voraus.









Es gibt wohl wenige Projekte, die die Gemüter der Einheimischen so erhitzt haben wie vor zehn Jahren die Gründung eines Nationalparks im Schwarzwald. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern entzweite Dorfgemeinschaften und Familien. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich Landrat Klaus Michael Rückert an die schwierigen Anfänge und wirft einen Blick in die mögliche Zukunft des Parks.