Was aus den Läden in Villingen und Schwenningen geworden ist

3 Berliner Platz in Villingen: Hier befand sich ein Schlecker-Markt. Doch einige Zeit standen die Ladenflächen leer. Foto: Klausner

Überall war Schlecker. Am Berliner Platz in Villingen. Auf Rinelen in Schwenningen. Doch nach dem Aus vor zehn Jahren standen zunächst viele Läden leer. Und viele Schlecker-Frauen hatten keine Arbeit. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?















Villingen-Schwenningen - In Villingen und Schwenningen hatten Schlecker-Märkte das Stadtbild geprägt. An einem Montag, am 23. Januar 2012, war allerdings Schluss. Die Türen der deutschlandweit 14 000 Filialen waren von da an geschlossen und Tausende von Mitarbeiterinnen standen auf der Straße. Es flossen Tränen, und viele der über Jahre hinweg in den Filialen arbeitenden Frauen hatten Probleme, einen neuen Job zu finden.