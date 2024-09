Zehn Jahre nach Referendum: Expertin: Schottische Unabhängigkeit noch nicht abgehakt

2 In Umfragen liegen Befürworter und Gegner einer Unabhängigkeit weiterhin etwa gleichauf. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

2014 stimmten die Schotten über ihre Unabhängigkeit ab. Sie entschieden sich knapp dagegen. Zehn Jahre später ist das Thema in den Hintergrund gerückt. Verschwunden ist es aber nicht.









Edinburgh - Das Streben nach Unabhängigkeit in Schottland ist einer Politik-Expertin zufolge auch zehn Jahre nach dem Referendum über die Loslösung vom Vereinigten Königreich ungebrochen. In Umfragen spreche sich noch immer knapp die Hälfte der Schotten dafür aus, sagt Kirsty Hughes von der Denkfabrik Scottish Centre on European Relations im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. In jüngeren Altersgruppen sei es sogar eine deutliche Mehrheit.