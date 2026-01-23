Zehn Jahre nach Beschluss: Kreisverwaltung fordert die Regierung auf, am Rheintalbahnausbau festzuhalten

Zehn Jahre ist es her, dass der Bundestag den Rheintalbahnausbau beschlossen hat. Thorsten Erny und Marco Steffens fordern nun klare Signale aus Berlin.
Der Bundestag hat am 28. Januar 2016 den menschen- und umweltgerechten Ausbau der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Riegel beschlossen – unter anderem mit zweiröhrigem Tunnel in Offenburg, einer zweigleisigen Güterzugtrasse entlang der Bundesautobahn 5 und umfangreichem Lärmschutz. Doch trotz planerischer Fortschritte bleiben zentrale Fragen offen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.