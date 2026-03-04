Zehn Jahre Herbstrose in Neuweiler: Ein großes Fest von und für Jung und Alt

Zwei Tage lang wurde der runde Geburtstag des Seniorentreffs Herbstrose gefeiert.
Mit einem Tanzabend für die ältere Generation startete das zweitägige Fest des Vereins „Miteinander und Füreinander in der Gemeinde Neuweiler“ (MFN) als Träger des zehn Jahre alt gewordenen Seniorentreffs „Herbstrose“ in der Waldschulhalle. Akteure aus der Bevölkerung tragen den Verein und damit die professionell ausgestattete Einrichtung ehrenamtlich. Sonntags folgte eine regelrechte Revue an Darbietungen von und für Jung und Alt. Aus allen Ortsteilen und der Umgebung eilten die Besucher herbei. Die Parkflächen waren dicht mit Fahrzeugen belegt.