Zehn Jahre Herbstrose in Neuweiler: Ein großes Fest von und für Jung und Alt

Mit einem Tanzabend für die ältere Generation startete das zweitägige Fest des Vereins „Miteinander und Füreinander in der Gemeinde Neuweiler“ (MFN) als Träger des zehn Jahre alt gewordenen Seniorentreffs „Herbstrose“ in der Waldschulhalle. Akteure aus der Bevölkerung tragen den Verein und damit die professionell ausgestattete Einrichtung ehrenamtlich. Sonntags folgte eine regelrechte Revue an Darbietungen von und für Jung und Alt. Aus allen Ortsteilen und der Umgebung eilten die Besucher herbei. Die Parkflächen waren dicht mit Fahrzeugen belegt.

Die „Gschnörglte“ vom Schwarzwaldverein Neuweiler zeigten in ihren Trachten unter der Regie von Marianne Noe (vorne links) einmal mehr tänzerisches Können. Foto: Hans Schabert „Mit so vielen Teilnehmern hatten wir gar nicht gerechnet“, zog MFN-Kassenchef Rainer Dörich im Gespräch mit unserer Redaktion schon zum Samstagabend Bilanz. Die Halle war dazu auch schon mehr als halb gefüllt, was eine dreistellige Besucherzahl aufzeigt. Zu verbuchen hatte Dörich an dem Abend außer einer guten Bilanz nicht allzu viel. Der Eintritt war frei, als unter dem Motto, „Zurück in die Jugendzeit unserer Senioren“ die Band „Fifty-Two“ zum Tanz Oldies aus den 1960er- und 1970er-Jahren spielte. Den Auftakt am Sonntag bildete ein Gottesdienst in der Halle, den Pfarrer Tobias Lehmann hielt. Umrahmt wurde dieser von den Posaunenchören der evangelischen Kirchengemeinden in Neuweiler.

Vertrauen, Dank und Lob

Die von den Gottesdienstbesuchern gesungenen Lieder spiegelten Vertrauen, Dank und Lob wieder. Der Pfarrer übertrug in seiner Predigt diese Eigenschaften „wieder in ganz besonderer Weise“ auch auf das Jubiläum und den Träger MFN der Tagespflege, wie die Vereinsvorsitzende und Chef-Organisatorin des Festes, Anita Burkhardt, dies für alle Beteiligten gerne registrierte. Sie hielt danach, durch viele Bilder auf der Leinwand untermalt, Rückblick. Ende 2015 wurde MFN gegründet. Nach Eigenleistungen der Vereinsmitglieder, Pflegesatzverhandlungen und der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen wurde zum geplanten Termin am 1. März 2016 die „Herbstrose“ an ihrem heutigen Platz in gemieteten Räumen eröffnet.

Auf der Bühne der jüngste Nachwuchs der Tanzabteilung des Schwarzwaldvereins Neuweiler, angeleitet von den Trainerinnen vor der Bühne. Foto: Hans Schabert

Unter der Regie von Pflegedienstleiterin Hannelore Rack und ihrem engagierten Team dürfen seither die dort eingetragenen Senioren und gerne gesehene Besucher vielerlei Aktivitäten erleben. Auch immer wieder bei Veranstaltungen außerhalb konnten die Seniorentreff-Besucher dabei sein. Inzwischen sehen sie gespannt und freudig dem Umzug aus dem Gewerbegebiet in die im Bau befindliche Senioreneinrichtung Ecke Wildbader Weg/Rathausgasse im Herbst entgegen.

Betreute Wohngemeinschaft

Zusätzlich sind dort – wie mehrfach berichtet – Räume für eine selbst verwaltete, betreute Wohngemeinschaft sowie Eigentumswohnungen im Entstehen. Träger des Großvorhabens ist die von MFN initiierte und den gleichen ehrenamtlich Tätigen getragene Bürgergenossenschaft Neuweiler, wie Burkhardts Bericht zu entnehmen war, die auch Vorstandsvorsitzende ist.

Einem Grußwort von Bürgermeister Martin Buchwald folgend nahm der nur von Beifall unterbrochene festliche Unterhaltungsreigen von und für Jung und Alt seinen Lauf. Gelöste Stimmung trug zum Frühschoppenkonzert die Bergmannskapelle des Musikvereins Neubulach in die Halle. Die Besucher ließen die zwischendurch auch singenden Musiker nach zwei Stunden nicht ohne Zugabe ziehen.

Jede Menge Unterhaltung

Dann übernahmen die Musikfreunde Neuweiler und der Zylinderchor des FC Neuweiler die musikalische Unterhaltung. Vom Kindergartenalter bis zur Gruppe „Gschnörglte“ boten dazwischen vier Tanzgruppen des Schwarzwaldvereins Neuweiler von den ganz Kleinen bis zu den Erwachsenen auch immer wieder Kunst fürs Auge. Eine ausgelassene Polonaise zog am Ende durch den Saal und über die Bühne.

Wer mehr über MFN oder BüGeno und deren Wirken oder Projekte erfahren möchte, wird auf der Homepage www.buegeno-neuweiler.de fündig.