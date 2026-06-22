Zehn Jahre Gemeinschaftsschule: Die Hausacher Graf-Heinrich-Schule lädt zum großen Fest

Seit einem Jahrzehnt gibt es die Graf-Heinrich-Gemeinschaftsschule in Hausach. Um das Erreichte zu würdigen, lädt die Bildungseinrichtung auf Freitag zum großen Fest.
Unter dem Motto „Gemeinsam gewachsen, gemeinsam feiern“ lädt die Graf-Heinrich-Schule in Hausach auf Freitag, 26. Juni, zu einem großen Fest anlässlich des zehnjährigen Bestehens als Gemeinschaftsschule ein. Vor zehn Jahren begann an der Graf-Heinrich-Schule Hausach ein besonderer Weg, schreibt die Schule: 2015 startete der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule.