Zehn Jahre Gemeinschaftsschule: Die Hausacher Graf-Heinrich-Schule lädt zum großen Fest

Seit einem Jahrzehnt gibt es die Graf-Heinrich-Gemeinschaftsschule in Hausach. Um das Erreichte zu würdigen, lädt die Bildungseinrichtung auf Freitag zum großen Fest.

Unter dem Motto „Gemeinsam gewachsen, gemeinsam feiern“ lädt die Graf-Heinrich-Schule in Hausach auf Freitag, 26. Juni, zu einem großen Fest anlässlich des zehnjährigen Bestehens als Gemeinschaftsschule ein. Vor zehn Jahren begann an der Graf-Heinrich-Schule Hausach ein besonderer Weg, schreibt die Schule: 2015 startete der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule.

Heute, ein Jahrzehnt später, blickt die Schule mit großer Freude und auch ein wenig Stolz auf diese Entwicklung zurück.

„Viele der damaligen Schüler stehen inzwischen mitten im Studium, absolvieren Ausbildungen oder haben bereits ihren Platz im Berufsleben gefunden. Sie zeigen, dass unterschiedliche Bildungswege erfolgreich sein können und dass individuelle Förderung gelingt“, heißt es in der Mitteilung. Die vergangenen zehn Jahre seien von Entwicklung, Veränderung und mutigen Entscheidungen geprägt gewesen.

Erinnerungen an wechselhafte Anfänge

Simone Giesler ist seit 25 Jahren Lehrerin an der Graf-Heinrich-Schule und seit 15 Jahren Schulleiterin. Sie war ab 2012 für rund drei Jahre Leiterin der damaligen Werkrealschule Hausach-Wolfach und hat sich für die neue Schulform eingesetzt. Ende Mai 2014 hatten die Städte Hausach und Wolfach die Umwandlung ihrer Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule beantragt.

Ab dem Schuljahr 2015/16 wurde die Graf-Heinrich-Schule als eine von sechs Schulen in der Ortenau zur neuen Gemeinschaftsschule Hausach-Wolfach. Bereits zwei Jahre später beschlossen beide Gemeinderäte wieder die „Scheidung“, und Hausach wurde zum alleinigen Standort der Gemeinschaftsschule.

Ein sichtbares Zeichen der Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschule sei auch der Schulumbau gewesen. Bereits kurz nach der Umwandlung zur Gemeinschaftsschule hatten die Planungen begonnen, der Bau startete im Frühjahr 2017. Innerhalb von sieben Jahren wurden die Gebäude B und D mit 3200 Quadratmetern zusätzlicher Fläche neu gebaut und die anderen Gebäudeteile modernisiert. Die Einweihung wurde mit einem großen Schulfest am 4. Mai 2024 gefeiert.

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Parallel dazu entwickelte sich die Graf-Heinrich-Schule auch zur Ganztagsgrundschule – „ein Schritt, dessen Bedeutung und Nutzen sich heute mehr denn je zeigen“, schreibt die Schule. Mit der Gemeinschaftsschule sind zahlreiche Neuerungen in den Schulalltag eingezogen: Unterricht auf unterschiedlichen Niveaustufen – vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10 bis zum gymnasialen Bildungsgang bis Klasse 10 – ermögliche individuelles Lernen und die bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes.

Die Schüler sollen Mitverantwortung für ihr Lernen übernehmen, und gleichzeitig solle der Lernprozess jedes einzelnen Kindes durch diese Schulform stärker im Mittelpunkt stehen. Giesler war von Anfang an Befürworterin dieser Schulform. „Ich bin immer noch sehr gerne Teil dieser Schulgemeinschaft. Auf unser Jubiläum schaue ich mit Stolz und freue mich auf das Jubiläumsfest“, erklärte sie.

Aufführung am Nachmittag ist geplant

Das Zehnjährige wird am Freitag gemeinsam gefeiert – als gesamte Schulgemeinschaft der Graf-Heinrich-Schule mit Grundschule und Gemeinschaftsschule. Statt regulärem Unterricht stehen für die Schüler an diesem Tag Begegnung, Gemeinschaft und Freude im Mittelpunkt. Es gibt zahlreiche Aktionen und Angebote, darunter Theaterstücke, einen Flashmob, Bastelaktionen, Tanzangebote, Schulhofspiele, Bewegungsangebote, eine Schulhausrallye sowie gemeinsame Aufführungen am Morgen und am Nachmittag. Für das leibliche Wohl sorgen zunächst die Schüler, am Nachmittag übernehmen die Eltern.

Programm

Von 14 bis 17 Uhr öffnet die Schule dann ihre Türen für alle Besucher. Eine eigens gestaltete Jubiläumszeitschrift zeigt Erinnerungen, Entwicklungen und besondere Momente aus zehn Jahren Gemeinschaftsschule. Auch alle ehemaligen Schüler und Lehrer der Graf-Heinrich-Schule sind ausdrücklich zum Fest eingeladen. „Der Wunsch für diesen Tag ist klar: Es soll ein gemeinsamer Tag werden, der diesem besonderen Jubiläum gerecht wird – ein Tag voller Begegnungen, Freude und gelebter Gemeinschaft“, heißt es in der Mitteilung.