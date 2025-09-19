Zehn Jahre „Funkenflug“: Wiedersehen am Jahrestag der St. Georgener Tragödie

Der 19. September 1865 ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte St. Georgens. Es ist der Tag des Stadtbrands. Am 160. Jahrestag der Tragödie steht aber auch ein zweites Jubiläum an.
„Es war ein Tag wie jeder andere auch“, sagt Anna Haas, nach dem 19. September 1865 gefragt. Und zugegebenermaßen: Zunächst ist es auch kein besonderer Tag, dieser Dienstag im Spätsommer. Er beginnt als gewöhnlicher Tag kurz vor der Ernte; im idyllischen Dorf in den Tiefen des Schwarzwalds geht alles seinen gewohnten Gang.