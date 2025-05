Brand in Balingen Rauch über der Innenstadt - zwölf Bewohner kurzzeitig evakuiert

Ein Brand hat am Samstagabend in Balingen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Rauch war in der ganzen Innenstadt zu sehen und zu riechen. Zwölf Bewohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.