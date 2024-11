Ihr zehnjähriges Bestehen feiern die Vöhrenbacher Breg Brass Buebe am Samstag.









Was 2014 als ein Projekt für die Jugend der Stadtkapelle Vöhrenbach begann, ist heute eine in der Region gefragte Brass-Band: In zehn Jahren haben sich die Breg Brass Buebe einen Namen gemacht – und können auf das eine oder andere Glanzlicht zurückblicken.