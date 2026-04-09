Zehn Einsätze mehr als im Vorjahr: Ruster Feuerwehr musste 2025 insgesamt 167 Mal ausrücken

Die Kameraden der Europa-Park-Gemeinde hatten im vergangenen Jahr einiges zutun: Insgesamt 3568 Stunden lang waren sie im Einsatz.
Über Langeweile hatte sich die Ruster Feuerwehr im vergangenen Jahr nicht zu beklagen: Insgesamt 167 Einsätze (zehn mehr als im Jahr zuvor) hielten sie auf Trab. Damit rückte die Wehr rechnerisch jeden zweiten Tag mit Blaulicht aus. Wie Kommandant Florian Bachmann in seinem Geschäftsbericht referierte, hatten 151 der Einsätze im eigenen Gemeindegebiet stattgefunden, ansonsten zehn als interkommunale Überlandhilfe und je drei per Führungstrupp in Schwanau und Kappel-Grafenhausen. In 68 Fällen hatte es gebrannt oder Fehlalarme gegeben. Dazu kamen 99 technische Hilfeleistungen. Damit wurden insgesamt 3568 Einsatzstunden abgeleistet. Besonders fordernd waren dabei ein Kellerbrand mit extremer Hitzeentwicklung und ein Autounfall mit einem eingeklemmten Insassen gewesen.