Zehn Einsätze mehr als im Vorjahr: Ruster Feuerwehr musste 2025 insgesamt 167 Mal ausrücken

Die Kameraden der Europa-Park-Gemeinde hatten im vergangenen Jahr einiges zutun: Insgesamt 3568 Stunden lang waren sie im Einsatz.

Über Langeweile hatte sich die Ruster Feuerwehr im vergangenen Jahr nicht zu beklagen: Insgesamt 167 Einsätze (zehn mehr als im Jahr zuvor) hielten sie auf Trab. Damit rückte die Wehr rechnerisch jeden zweiten Tag mit Blaulicht aus. Wie Kommandant Florian Bachmann in seinem Geschäftsbericht referierte, hatten 151 der Einsätze im eigenen Gemeindegebiet stattgefunden, ansonsten zehn als interkommunale Überlandhilfe und je drei per Führungstrupp in Schwanau und Kappel-Grafenhausen. In 68 Fällen hatte es gebrannt oder Fehlalarme gegeben. Dazu kamen 99 technische Hilfeleistungen. Damit wurden insgesamt 3568 Einsatzstunden abgeleistet. Besonders fordernd waren dabei ein Kellerbrand mit extremer Hitzeentwicklung und ein Autounfall mit einem eingeklemmten Insassen gewesen.

Die Gesamtzahl der aktiven Einsatzkräfte war mit 70 stabil geblieben, zuzüglich acht bei den Feuerwehrsanitätern. Das Durchschnittsalter der aktuell 18 aktiven Frauen und 60 Männer beträgt 39 Jahre.

Ansonsten zur Technik: Bestellt wurde ein neues Logistikfahrzeug. Bald soll nun die Umrüstung auf Digitalfunk über schon modernisierte Leitstelle hinaus erfolgen. Zum vorgesehenen Feuerwehrhaus-Umbau mit Erweiterung sind jetzt vom Gemeinderat erste Planer beauftragt. Und: Der Mannschaftstransportwagen (MTW 19-2) wird derzeit umgebaut, um künftig auch als Führungsfahrzeug eingesetzt werden zu können.

Schriftführer Max Rinkenauer hatte weitere Aktivitäten über die Pflichtaufgaben hinaus aufgelistet. Etwa diverse Absperrungen bei Fasentsumzügen und Fronleichnamsprozession bis zum Martinsumzug, aber auch Vogtbaumstellen oder Thekendienste.

Feuerwehr bildet 23 junge Mitglieder aus

Jugendwart Marco Engelmann vermeldete bei zehn Neuankömmlingen eine starke Nachwuchstruppe von nun 23 Mitgliedern, betreut von mittlerweile sieben Jugendleitern. Beim gewohnten Jugendflammen-Wettbewerb konnten nach zwölf Probestunden alle vier Teilnehmer ihr erworbenes Wissen unter Beweis stellen. Darüber hinaus wurde voriges Jahr erstmals auch ein Gruppen-Wettkampf um Leistungsspangen als höchst erreichbare Jugendauszeichnung in Freiburg erfolgreich absolviert – Lohn für insgesamt dafür 29 absolvierte Sonderproben. Ansonsten wurde eine erneute 24-Stunden-Übung mit vielen simulierten Einsätzen organisiert – anspruchsvoll, anstrengend, und dennoch mit hohem Spaßfaktor.

Kassenwart Sven King vermeldete eine erfreuliche finanzielle Situation. So haben sich jetzt die ohnehin stolzen Rücklagen der Kameradschaftskasse in weiter erhöht. Doch das sei, so King, kein Ruhekissen, denn weitere Ausgaben stünden an.

Bürgermeister Klare lobt den Einsatz der Kameraden

Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare bedankte sich bei der Feuerwehr als deren oberster kommunaler Dienstherr. Besonders freue er sich, dass in der Jugendarbeit mit den neu erkämpften Leistungspangen noch mal eine Schippe drauf gelegt worden sei. Ansonsten: Die FFW sei seit vielen Jahren gut aufgestellt und halte das Niveau, auch wenn dies nicht immer ganz einfach sei. Darum könne sie sehr stolz auf ihre Leistungen sein. Auch technisch sei die Wehr gut gerüstet. In Sachen Gerätehaus-Ausbau stehe man noch am Anfang des Prozesses, doch da gehe es jetzt gemeinsam stetig voran.

Zu Hauptbrandmeistern nach absolvierten Lehrgängen befördert wurden Kommandant Florian Bachmann und Alexander Schindler. Zu Oberbrandmeistern ernannt wurden Fabio Leidner, Michael Schmiedlin und Markus Wilzcek, zu Oberlöschmeistern Benejamin Heß und Sven King, zum Löschmeister Mike Rinkenauer. Befördert wurden weiterhin zu Hauptfeuerwehrmännern Alexander Schmieder und Matthias Ungermann, zu Oberwehrfrauen/männern Lukas Boitz, Nicole Dold, Michael Malek, Miguel Sanchez-Huerta, Fabian Scheuch und zu Feuerwehrmännern Stefan Glogler, Fabius Haddi und Max Schindler.

Info – Prüfung bestanden

Jugendfeuerwehr-Leistungsspange

:

Damian Banasi, Fabian Haddi, Loris Milella, Leon Roth, Max Schindler, Mia Seiler, Basian Siara, Sofia Weis und Alan Zablocki

Leistungsabzeichen Bronze:

Jule Bachmann, Julia Boitz, Lukas Boitz, Florian Hammes, Luca Lässle, Miguel Sanchez-Huerta und Sascha Seiler