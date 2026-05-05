Zehn Abende bedeuten die Welt: Augenblick mal – Story VS geht weiter

National-Geographic-Fotograf, alle Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff, der Dalai Lama meditierend: Story VS startet spektakulär ins 26. Jahr. Los geht’s im September.
In der Eventreihe „Story VS“ steht das nächste Kapitel an. Spielte es nicht von Anfang an in Villingen-Schwenningen, wäre der Name des Formats schlichtweg ein falscher. Story VS erzählt nämlich mitnichten Geschichten aus der Doppelstadt, sondern genau das Gegenteil: Die Reihe entführt das Publikum jede Saison in die große weite Welt. Entlegene Ecken, höchste Höhen, tiefste Tiefen, abgefahrene Abfahrten, kurzum: Extreme Erlebnisse jeder Art stehen Jahr für Jahr fest im Programm. Mal sind es Extrembergsteiger, die auspacken, oder Mountainbiker, die unglaubliche Trails bergab rasen, dann wieder geht es zur Atempause in den Orient oder dick eingemummelt in die eisige Kälte.