Zehn Abende bedeuten die Welt: Augenblick mal – Story VS geht weiter

In der Eventreihe „Story VS“ steht das nächste Kapitel an. Spielte es nicht von Anfang an in Villingen-Schwenningen, wäre der Name des Formats schlichtweg ein falscher. Story VS erzählt nämlich mitnichten Geschichten aus der Doppelstadt, sondern genau das Gegenteil: Die Reihe entführt das Publikum jede Saison in die große weite Welt. Entlegene Ecken, höchste Höhen, tiefste Tiefen, abgefahrene Abfahrten, kurzum: Extreme Erlebnisse jeder Art stehen Jahr für Jahr fest im Programm. Mal sind es Extrembergsteiger, die auspacken, oder Mountainbiker, die unglaubliche Trails bergab rasen, dann wieder geht es zur Atempause in den Orient oder dick eingemummelt in die eisige Kälte.

Unter den top Drei für Referenten 210 Veranstaltungen hat Michael Hoyer, der Macher der Reihe, schon durchgeführt. Ein bisschen stolz ist er schon, dass die Besucherresonanz nach wie vor „sehr zufriedenstellend“ ist und er die Neue Tonhalle in Villingen mit seinem Programm häufig sogar komplett füllen kann – und auch darüber, dass Referenten sogar bisweilen aus eigener Initiative bei ihm anklopfen. „Es gibt drei Orte, wo Referenten gerne auftreten: bei der Mundologia in Freiburg, der Wunderwelt Erlangen und Story VS“, bilanziert er breit lächelnd.

Nun geht es also ins neue, 26. Jahr. Zehn Veranstaltungen stehen an. Und gleich im Opener am 25. September heißt es: „Hose runter“. Das nämlich ist der Titel des neuen Medizin-Specials, mit dem traditionell jede neue Saison von Story VS eröffnet wird. Zu Gast sind dieses Mal der Urologe Alexander Lampel und seine Frau Daniela Schultz-Lampel, die auch Chefärztin des Kontinenzzentrums ist. Lampel selbst steht kurz vor dem Aus – Ende des Jahres ist für den Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum Schluss.

Und nicht minder spannend geht es weiter. Der National-Geographic-Fotograf Dennis Schmelz beispielsweise bringt im Oktober unter der Überschrift „Augenblicke“ mal die bewegendsten Augenblicke seiner Karriere hinter der Kamera mit.

Die weibliche Reinhold Messner

Mit Gerlinde Kaltenbrunner und ihrem Vortrag „Die innere Dimension des Bergsteigens“ ist Mitte November quasi „die weibliche Reinhold Messner“ zu Gast, wie Michael Hoyer ankündigt – als erste Frau hat sie ohne künstlichen Sauerstoff alle Achttausender bestiegen. Nicht minder spektakulär der Gast im Dezember: Manuel Bauer ist einer von drei Fotografen, die den Dalai Lama in den vergangenen 30 Jahren als akkreditierter Kameramann fotografieren durften und bringt zum Vortrag „90 Jahre Dalai Lama“ Bildmaterial mit, das wirklich rar ist: den Dalai Lama beim Meditieren, beispielsweise.

Eiskalte Abenteuer

Die Weltreise auf der Leinwand geht weiter – nach Namibia und Botswana geht es mit Josef Niedermeier im Januar, nach Japan – „das ist längst ein Reiseland geworden“ – lässt Michael Hoyer das Publikum von Marcus Haid im Februar entführen. Eiskalte Abenteuer mit dem Mountainbike am Polarkreis gibt es mit Tobias Woggon im März, einen Deutschland-Trip mit dem Bulli und Peter Gebhard ebenfalls im März und nach Schottland im April mit Erik Peters. Und last but not least empfiehlt Sven Plöger: „Zieht Euch warm an, es wird heiß!“ Dem dürfte der Macher der Eventreihe Story VS uneingeschränkt beipflichten, denn noch während die eine Saison läuft, bereitet er in der Regel schon längst die nächste vor, um im Sinne der Zuschauer aus den Storys von Story VS eine unendliche Geschichte werden zu lassen.

Ds Programm der neuen Reihe

25. September, 19.30 Uhr: Medizin-Special Urologie mit dem Ehepaar Lampel.



16. Oktober, 19.30 Uhr:

Augenblicke mit National-Geographic-Fotograf Dennis Schmelz

15. November, 18 Uhr:

„Die innere Dimension des Bergsteigens“ mit Gerlinde Kaltenbrunner

12. Dezember, 19.30 Uhr:

„90 Jahre Dalai Lama“ mit Manuel Bauer

3. Januar, 18 Uhr:

Namibia – Botswana mit Josef Niedermeier

19. Februar, 19.30 Uhr:

Japan mit Marcus Haid

13. März, 15 Uhr:

Abenteuer am Polarkreis mit Tobias Woggon

13. März, 19.30 Uhr:

360 Grad Deutschland mit Peter Gebhard

16. April, 19.30 Uhr:

Schottland mit Erik Peters

13. Mai, 19.30 Uhr:

Zieht Euch warm an, es wird heiß“ mit Sven Plöger