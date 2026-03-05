Zeckensaison in BW beginnt: Erster FSME-Fall im Land – wie man sich vor Zeckenstichen schützen kann

In Baden-Württemberg gibt es den ersten FSME-Fall der Saison. Ein Stuttgarter Experte erklärt, ob man bei jedem Zeckenstich zum Arzt muss – und wie man sich am besten schützt.
Durch die milden Winter sind Zecken inzwischen fast ganzjährig aktiv – und das Risiko einer Ansteckung mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) bleibt hoch. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart nun mitteilt, wurde in Baden-Württemberg in diesem Jahr bereits der erste FSME-Fall gemeldet, und zwar im Ostalbkreis. Alle Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs gelten laut Robert Koch-Institut (RKI) als FSME-Risikogebiete, mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn.