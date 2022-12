1 Jan Böhmermann teilt aus – dieses Mal gegen Alice Schwarzer (Archivfoto). Foto: ZDF und Jens Koch/Jens Koch

In seiner Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ schießt Jan Böhmermann gegen Feministin Alice Schwarzer und andere sogenannte Terfs.















Link kopiert

In seiner Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ hat Jan Böhmermann in typisch krawalliger Manier mit Alice Schwarzer und anderen sogenannten TERFs (trans exkludierende radikale Feministinnen) abgerechnet. Sie schürten Hass gegen Transmenschen, so Böhmermann in seiner Sendung. „Es gibt sehr wohl mehr als zwei Geschlechter“, betont er.

In den vergangenen Jahren hatte etwa Alice Schwarzer immer wieder erklärt, dass Transidentität eine Modeerscheinung sei und Frauen davor geschützt werden müssten. Am 3. Dezember wird die umstrittene Feministin 80 Jahre alt.

„Für Alice Schwarzer ist erst mal alles Mode, was nach 1980 rausgekommen ist“, so der Satiriker über die Feministin. Sie stehe auf einer Seite mit Rechtskonservativen, so seine Kritik. Entsprechende Attacken gegen Transmenschen seien die Folge.

Es gehe um freie Persönlichkeitsentfaltung, so der Moderator, der sich mit seiner Sendung hinter eine Reform der Gesetzgebung in Deutschland stellt.