Sie hat es geschafft: Sabine Waltner aus Wien setzte im Jahresfinale der ZDF-Show „Die Küchenschlacht“ gegen ihre Mit-Kandidaten durch. Die 33-Jährige, die sich das Kochen selbst beigebracht hat, darf sich somit „Hobbykoch des Jahres 2023“ nennen und das Preisgeld von 25 000 Euro mit nach Hause nehmen.

Wie glücklich die Wienerin war, als ihr Fernsehkoch Johan Lafer den Koffer mit dem Preisgeld überreichte, konnten Zuschauer an diesem Freitag, 24. November, im ZDF sehen. Ab 14.15 Uhr lief dort die entsprechende Folge.

Motto „Geschmackssache“

Zum Motto „Geschmackssache“ präsentierten sie und Nina Drenkelforth aus Wunstdorf im Finale ihre Gerichte. Diese wurden von Christoph Rüffer, Thomas Martin und Richard Rauch verkostet und bewertet.

Die beiden Hobbyköchinnen mussten sich in der Folge auf ihren Geschmack verlassen. Denn Johann Lafer hatte für die beiden ein Gericht gekocht (Fasanenbrust im Wirsingmantel mit weißer Pfeffersauce und Topinambur-Püree) und sie das verkosten lassen, allerdings keinen Titel genannt. Heißt: Die beiden Finalistinnen mussten kochen, was sie gerade verkostet hatten. Am Ende wurde beurteilt: Geschmack, Originalität und Handwerkliches können.

Worum geht es in der Show?

In der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ treten seit 2008 sechs Hobbyköche gegeneinander an. Nach dem Kommando „An die Töpfe, fertig, los!“ haben diese 35 Minuten Zeit, ihr kulinarisches Können unter Beweis zu stellen. Ein Profi-Koch gibt Tipps und am Ende entscheidet ein Experte, wer als kulinarischer Sieger hervorgeht. Jeden Tag scheidet so ein Hobbykoch aus, bis sich am Freitag noch zwei Kandidaten im Finale duellieren. Die Kochshow läuft von Montag bis Freitag um 14.15 Uhr im ZDF.

In dieser Woche stand allerdings die Jahresfinalisten-Woche mit TV-Koch Johann Lafer an. Seit 2015 ist es nämlich so, dass alle sechs Wochen die jeweiligen Sieger der Woche in einer Qualifikationswoche (genannt „ChampionsWeek“) gegeneinander ankochen – und zwar am Ende des Jahres in eben dieser Finalwoche. In diesem Jahr wurde das Jahresfinale vom 20. bis 24. November ausgetragen. Das Preisgeld beträgt: 25.000 Euro.

Das waren die Teilnehmer der Finalwoche

Die Jahresfinalisten waren 2023 folgende Hobbyköche:

Sabine Waltner: 33 Jahre alt, aus Wien

Laura Krafft:28 Jahre alt, aus Augsburg

Nina Drenkelforth: 35 Jahre alt, aus Wunstorf

Laura Steinkopf: 32 Jahre alt, aus Rottendorf

Isabella Farnleitner: 54 Jahre alt, aus Vojens (Dänemark)

Oliver Giemsa: 25 Jahre alt, aus Linz

Wer die ganze Final-Folge ansehen will, kann das in der ZDF-Mediathek tun: Folge vom 24. November 2023