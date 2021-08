1 Damiano Maiolini kann es kaum erwarten, am Sonntag sein Können zu zeigen. Foto: Maiolini

Wie weit er schon gekommen ist, kann er manchmal selbst kaum fassen – Damiano Maiolini hat in den vergangenen Jahren hart gearbeitet, um seinem Traum näher zu kommen. Dieses Engagement wird belohnt. Am Sonntag tritt er in einem weiteren musikalischen Fernsehwettbewerb an.

Oberndorf - Über "The Voice of Germany" zu seinen eigenen Songs und jetzt zu einem Fernsehauftritt – jedes Jahr erklimmt Maiolini eine neue Stufe im Musikbusiness. Der 30-jährige Oberndorfer ist dadurch bekannt geworden, dass er in der achten Staffel von "The Voice of Germany" 2018 bis ins Viertelfinale kam.

