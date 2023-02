1 Die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ geht bald schon wieder zu Ende. Foto: ZDF

Die Arztserie „Der Bergdoktor" ist eines der großen Erfolgsserien im ZDF. Gerade ist die 16. Staffel gestartet. Was wir über die neuen Folgen wissen.















In der ARD-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ wird Martin Gruber (Hans Sigl) in der Bergwelt des Wilden Kaisers nicht nur von seinen Patienten ständig vor Herausforderungen gestellt. Auch privat kommt er nicht zur Ruhe.

Unterhaltung für die ganze Familie

Den Erfolg der Serie, die Ende 2022 in die 16. Staffel gegangen ist, erklärt der Österreicher Hans Sigl, der die Titelrolle spielt, damit, dass es sich dabei um klassische Familienunterhaltung handelt: „Als wir angefangen haben, war den Zuschauern der Titel ,Der Bergdoktor’ noch von Sat.1 bekannt. Das war eher für ältere Herrschaften.“, sagte er im Interview mit unserer Zeitung, „dann haben die Omas aber mit den Enkeln und die Kinder mit den Eltern geschaut. So haben wir die Familie erobert. Dann kamen die jungen und auch die männlichen Mitglieder der Familie hinzu. Mittlerweile setzen sich alle freiwillig vor den Fernseher.“

Wie viele Episoden hat die 16. Staffel?

Die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ begann am 29. Dezember 2022 mit der Folge „Paradies“. Gerade wurde die sechste Episode „Spiel mit dem Feuer“. Am Donnerstag, 9. Februar, folgt die siebte Episode „Neuland“. Am 23. Februar folgt dann mit „Der Weg zurück“ die achte Episode, die gleichzeitig das Staffelfinale hat. Die 16. Staffel hat damit also acht Episoden – und damit immerhin eine mehr als die Staffel 15. In der Vergangenheit hatte „Der Bergdoktor“ immer zwischen sieben und 14 Episoden pro Staffel.