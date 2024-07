Zavelsteiner Burgsommer: Künstler im Dienst der guten Sache

Thomas Schreckenberger machte sich persönlich ein Bild von der wunderbaren Atmosphäre, die der Burghof darstellt. Der bundesweit bekannte Gechinger, der im seriösen Deutschlandfunk so beschrieben wurde: „Ein großartiger politischer Kabarettist, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen Politik, witzig und pointiert zu verpacken“ entschuldigte seine „Fast-Nachbarin“ Doris Reichenauer . „Eigentlich wollten wir heute gemeinsam kommen, um schon mal probeweise auf der Bühne zu stehen. Doch ist sie derzeit mit TV-Aufnahmen beschäftigt. „Auf jeden Fall freut es uns als Künstler, wenn wir in solch einer Umgebung spielen dürfen.“

Termin steht in keinem Tourneeplan

Dass dieser Termin ursprünglich in gar keinem Tourneeplan der beiden Stars stand, hat den besonderen Grund, auf den Schreckenberger nur allzu gerne hinweist: Unterstützt wird mit dem Act am 20. Juli die Aktion „Glücksmomente“ des DRK Calw. Ihre Koordinatorin Birgit Klaus nutzte ihre persönliche Bekanntschaft zu Schreckenberger, um diesen für diese gute Sache zu begeistern. Klaus machte deutlich, dass man „hier schwerst kranken Menschen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen hilft, die sich aus eigener Kraft ihren Herzenswunsch nicht mehr erfüllen können.

Lesen Sie auch

Umfassende Organisation

Die rührige DRK-Frau beschrieb an banal klingenden, aber umso bedeutender wirkenden Beispielen die „umfassende Organisation, die ein derartiger Wunsch auslösen kann. „Wenn beispielsweise ein Mensch nur noch liegend zum letzten Mal in seinem Leben an einen bestimmten Ort transportiert werden möchte.“ Neben der fachkundigen Betreuung durch geschulte DRK-Helfer ist auch ein großes Equipment in technischer Hinsicht notwendig.

Das beginnt mit der Versorgung von Sauerstoff, reicht über eine Treppenraupe und endet beim Kraftfahrzeug selbst. Und um die Anschaffung dieses Fahrzeugs geht es, wenn sich die diesjährige Aktion „Teinachtal hilft“ mit ihren vielen Events, nicht zuletzt mit dem Schwarzwälder Spenden-Wander-Marathon, so mächtig ins Zeug legt.

Die DRK-Kreis-Sozialleiterin Marianne Rupprecht wies darauf hin, dass „wir heute genau wissen, was in dem Fahrzeug, das wir bestellen möchten, drin sein muss. Augenzwinkernd: „Zur Bestellung fehlt nur noch ein beträchtlicher Teil des benötigten Geldes. Das Fahrzeug wird 120 000 Euro kosten.“ Bisher ist noch nicht die Hälfte da. Da sind natürlich unabhängig von „Teinachtal hilft“ auch andere Spenden notwendig. Das DRK hat hierzu eine eigene Spendenmöglichkeit im Internet geschaffen (www.drk-kv-calw.de/jetzt-spenden.html), mit der man problemlos Geld geben kann. Angesprochen fühlen dürfen sich Privatpersonen und Firmen.

Dank an das Touristiker-Team

Rupprecht nahm Schreckenbergers Besuch zum Anlass, dem Team der Teinachtal-Touristik für deren Engagement zu danken. Eine Aktion wie die „Glücksmomente“ kann nur gelingen, wenn es solch engagierte Menschen wie bei „Teinachtal hilft“ gibt. Deren Ideengeber Michael Stahl wies darauf hin, dass die jüngste Aktion, an der die Gemeinden Bad Teinach, Neuweiler und Neubulach beteiligt sind, eine bedeutende Summe zugunsten der Kinderkrebshilfe generierte. Da sah man: „Es kann gelingen“.

Bei schlechtem Wetter im KoNi

Franziska Bürkle wies darauf hin, dass der Comedyabend auf jeden Fall, sprich unabhängig vom Wetter, stattfinden wird. Zur Not wird dieser große Abend im KoNi stattfinden. Doch „nun hat es sich ausgeregnet.“ So können die nächsten Veranstaltungen des Zavelsteiner Burgsommers endlich in der einzigartigen Kulisse der Zavelsteiner Burg die volle Wirkung entfalten.

Karten für den Benefiz-Comedyabend gibt es bei der Teinachtal-Touristik oder bei Reservix.