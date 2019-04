Zavelstein/Calw Bei Renovierung alten Brunnen entdeckt

Es regnet in Strömen an diesem Morgen am Theurerhof in Speßhardt. Doch die Freude von Rolf Berlin ist nicht dem Wasser von oben geschuldet, sondern dem, das möglicherweise aus der Erde kommt.

Auf Leichensteine gestoßen

Der Hotelier des KroneLamm in Zavelstein hat auf dem alten Theurerhof nämlich einen Brunnen entdeckt – und das ausgerechnet kurz bevor eine Spezialfirma nach Wasser bohren wollte. "Wir hatten die Genehmigung bis zu 220 Meter in die Tiefe zu bohren. Als wir dann den Platz hier vorbereitet haben, sind wir auf Leichensteine gestoßen", berichtet Berlin von dem zunächst gruselig anmutenden Fund. Doch bei ihm herrschte die Neugier vor, erzählt er: "Wir wussten ja, dass es einen Brunnen gibt, weil ohne Wasser hätte es den Hof nicht gegeben. Aber wo der genau ist, das wusste keiner." Dann stellte sich heraus: Genau unter den gefundenen Steinen liegt der alte Brunnen. Der ist gemauert und könnte bis zu zehn Metern tief sein. "Das war ein riesiges Glück", frohlockt Berlin, der das Wasserloch jetzt aber nicht zur Bewässerung des gesamten Gebäudes nutzen will. Lediglich ein geplanter Teich soll damit befüllt werden.