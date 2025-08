Das Zauberzimmer des Vaters war ihr liebster Spielplatz, erzählt die 32-jährige Mirjam Dehner. „Dort habe ich meine kleine Schwester in eine Zauberkiste gesteckt, wenn sie mich genervt hat.“

Die Zauberkunst hat Mirjam Dehner von der Pike auf gelernt – und zwar von ihrem Vater Reiner Dehner. Der hat seinen Zauberhut an die Tochter weitergegeben. „René Magique“ war sein Künstlername, seine Tochter ist als „Minerva“ zu buchen.

Die Tochter hat den Vater schon früh zu Auftritten begleitet, verschwand auf der Bühne in Kisten, wurde mit Schwertern zerstochen und schwebte durch die Luft, alles natürlich nur Illusion.

Eine Exotin in der Szene

Der erste Trick, den sie konnte war der, eine weiße Federblume in ein rotes Exemplar zu verwandeln. Das Wort „Tricks“ wollen beide Dehners nicht hören. „Das sind Kunststücke.“ Diese hat Dehner als junges Mädchen zunächst bei Familienfesten gezeigt. Mit 16 Jahren trat sie zunächst die Nachfolge ihrer Mutter als Assistentin an.

Ihre ersten eigenen Aufträge hatte Mirjam Dehner vor Corona. Dann kam pandemiebedingt die Zwangspause. Seit Frühjahr ist sie alleine unterwegs, ist gerngesehener Gast bei Familien- und Firmenfeiern. Öffentlich auftreten will sie nicht. „Ich möchte das Zaubern als Hobby behalten“, erklärt sie.

Jüngst war sie, die Exotin, bei der Deutschen Meisterschaft der Magier – im Publikum. Im Wettbewerb treten diejenigen Kollegen an, die als Profis unterwegs sind. Von den 100 Anwärtern auf den Titel seien gerade mal zwei oder drei Frauen auf die Bühne gegangen.

„Hallo, ich bin die Zauberin“

Da ist es ein bisschen wie im echten Leben: „Frauen werden oft nur als Assistentin wahrgenommen“, berichtet Mirjam Dehner. Wenn sie mit ihrem Vater zu einem Auftritt komme, dann würden die Leute nur mit ihm kommunizieren. „Ich muss dann immer sagen ‚Hallo, ich bin die Zauberin’“, erzählt sie und lacht.

Am liebsten, berichtet die junge Frau beim Besuch im elterlichen Wohnzimmer, mag sie Großillusionen. „Die sind wuchtig und die machen auch nicht viele.“ Dehner schon, Schweben und Entfesseln zum Beispiel.

Auf dem Esszimmertisch steht ein Bär der Marke Steiff, stilecht in einen schwarzen Umhang gekleidet. Im Flur fährt ein lebensgroßer Eisbär die Krallen aus, überall gibt es Bären, Giraffen, Hunde – und alle von Steiff.

„Dort werden wir seit Jahren regelmäßig gebucht und setzen die Gage dann meistens gleich im Shop um.“ Mirjam Dehner lächelt verschmitzt über die Gründe für die üppige Familiensammlung.

Jetzt muss sie ganz viel büffeln

Nun also steht ein großer Schritt an für die junge Frau, die in der Verwaltung des Staatstheaters Karlsruhe arbeitet: Die Aufnahme in den Magischen Zirkel Deutschland. Mitglied ist sie bereits im Ableger in Burladingen, Vater Reiner ist dort im Vorstand.

Bei den Zirkeltreffen helfen die magischen Kollegen, geben Tipps, verbessern die Kunststücke. Aber nicht nur Kunststücke muss Mirjam Dehner beherrschen, wenn Mitte September die Prüfungskommission kommt.

„Das ist auch viel Theorie“, erklärt sie. „Es geht um die Geschichte der Zauberei, um große Namen, um Fachbegriffe.“ Material dazu findet sich reichlich in Reiner Dehners Zauberzimmer, er hat über die Jahre mehr als 1000 Fachbücher zusammengetragen. Der Weg zum „zertifizierten Zauberer“ dürfte also auch ganz ohne Zaubersprüche zu machen sein.