Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freude mehr - auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers.
München - Bei seiner Rückzugsankündigung hatte der frühere Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen CSU-Chef Markus Söder ausgeteilt - nun wehrt sich dieser mit einem Gegenangriff. Er wünsche Habeck "viel Glück außerhalb der Politik", sagte Söder der "Bild"-Zeitung und fügte hinzu: "Denn in der Politik war er ja sehr erfolglos." Söder sagte an die Adresse Habecks: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg."